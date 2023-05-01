اعترافات المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة: «بنتاجر في كذا نوع»

«كنا بنتاجر في كذا نوع عشان لينا زباين كتير من حتت مختلفة وبياخدوا مننا علطول».. هذه كانت اعترفات المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة أمام جهات التحقيق، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها وسرعة إجراء التحريات لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

تعود بداية البلاغ لوصول إخطار لقسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية قام بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

بالفحص وعقب تقنين الإجراءات تم إ ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش – عدد 16 عبوة بنج طبي – فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار- مبلغ مالى – ميزان حساس، وبمواجهته اعترف بمزاولته النشاط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محامي يوضح العقوبة

وحول العقوبة المنتظرة، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إن المادة 33 من قانون العقوبات نصت على معاقبة كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.