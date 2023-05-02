ضبط 305 قضايا مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 305 قضايا مواد مخدرة بإجمالي 338 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 105,574 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 34,650 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 14,866 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 10,510 كيلوجرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 7,905 كيلوجرام، وكمية من مخدر الاستروكس وزنت 3,550 كيلوجرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 3,455 كيلوجرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 1,895 كيلوجرام، وكمية من مخدر البودر وزنت 520 جراما، و9547 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 172 قطعة سلاح ناري بحوزة 144 متهما، وتنفيذ 85760 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 33 متهما هاربا، وضبط 263 دراجة نارية مخالفة، وضبط 18028 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.