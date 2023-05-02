ضبط متهمين بالاتجار بالمخدرات في حملة أمنية بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية، ومقيم بمحافظة القليوبية، حال استقلاله ميكروباص بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته كمية من مخدر الآيس وزنت كيلوجرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

كما جرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الغربية، حال استقلاله سيارة ميكروباص، ملك شقيقه بدائرة قسم شرطة الساحل، وعُثر بداخل السيارة على 51 علبة من عقار فنتانيل المخدر بإجمالي 510 أمبولات، و8 شرائط من عقار تيدول المخدر بإجمالي 80 قرصا، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.