ضبط المتهم بدهس طفل في عين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات، باستقبال طفل عمره 7 سنوات، مقيم بدائرة القسم، مُصاب باضطراب في درجة الوعي وجروح متفرقة بالجسم إثر حدوث مصادمة بدائرة القسم.

بالانتقال وسؤال والده، مقيم بذات العنوان، قرر بأنّه حال سير نجله بمحل البلاغ اصطدمت به سيارة ميكروباص وفرّت هارب، ما أسفر عن إصابته المُنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المُشار إليها وقائدها، وتبيّن أنّه سائق، مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبيّن عدم حمله ثمة تراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية.