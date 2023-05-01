السفارة الإسبانية تستقدم أستاذا لـ«ألسن عين شمس» لمدة 3 سنوات

استقبلت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، كانديدو كريس استرادا المستشار الثقافي بسفارة إسبانيا بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد الصغير رئيس مجلس قسم اللغة الإسبانية بالكلية، والدكتورة يمنى عزمي مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية، والدكتورة مريم مكي.

استقدام مدرس إسباني

وخلال اللقاء، أكد المستشار الثقافي الإسباني إعجابه الشديد بالمستوى الاحترافي لطلاب قسم اللغة الإسبانية بكلية الألسن جامعة عين شمس، والذي يعد من أبرز الأقسام التي تقوم بتدريس اللغة الإسبانية على مستوى الجامعات المصرية، وأعلن استقدام مدرس إسباني للقسم لمدة 3 سنوات على نفقة السفارة.

تعاون مثمر مع السفارة الإسبانية بالقاهرة

ومن جانبها، أعربت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية عن شكرها وتقديرها للتعاون المثمر مع السفارة الاسبانية بالقاهرة، وقام المستشار الثقافي الاسباني بمناقشة الطلاب حول أعمال الأديبة الإسبانية.

ثم قام بتسليم الجوائز للفائزين بالمسابقة الأدبية للسفارة الاسبانية، والتي أقيمت بكلية الألسن تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حول قصة «سأنتقم لموتك» للأديبة الأسبانية كارمي رييرا.