مصرع شاب سقط من أعلى عقار في عين شمس

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض سقوط شاب من أعلى عقار بمنطقة عين شمس ووفاته في الحال، إذ جرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وتلقى مأمور قسم شرطة عين شمس إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب مصاب بتهشم في الجمجمة وكسور في مناطق متفرقة من الجسم بإدعاء السقوط من علو، ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال محاولة إسعافه.

العثور على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى «مصطفى. س. م»، وكان يرتدي كامل ملابسه، كما عثر على متعلقاته الشخصية داخل ملابسه، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، واستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.