الأجهزة الأمنية بالفيوم تنجح في إعادة طفلة ضلت الطريق لأسرتها

ذكرت وزارة الداخلية، أنه تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم من الأهالي بالعثور على (طفلة بدائرة القسم).

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أنه على الفور قامت مديرية أمن الفيوم بتكليف قوة أمنية بالتوجه لمحل البلاغ، حيث تم التقابل مع (الطفلة سن 14).

وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة ثاني الفيوم، وبتكثيف الجهود تم التوصل إلى والدها، وتم استدعائه وتسليمه الطفلة، عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها، وقد قدم المذكور الشكر لرجال الشرطة على جهودهم في إعادة نجلته.