اليوم بدء الفترة الثانية لتسجيل وحجز شقة في سكن لكل المصريين 4

أوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أسلوب التسجيل والحجز للوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 4»، لفئة متوسطي وفوق متوسطي الدخل، وفقا لكراسة شروط المبادرة.

موعد الفترة الثانية للبدء في الحجز

وقال صندوق الإسكان الاجتماعي، إنّ البدء في الفترة الثانية للتسجيل والحجز لشقق المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 4»، بدأت اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023، من الساعة التاسعة صباحا، مضيفًا أنّها مستمرة حتى الخميس 4 من الشهر ذاته، حتى الـ12 منتصف الليل، لكل المتقدمين بالإعلاات السابقة، ولم يسحبوا مبلغ مقدم جدية الحجز، وغير مستفيدين طبقا للشروط العامة.

خطوات حجز الوحدة السكنية

- الاطلاع على تفاصيل بيانات الوحدة السكنية المطروحة وأكوادها من النماذج المتاحة بكراسة الشروط، وتحديد كود الوحدة السكنية بالمدينة المطلوب حجزها.

- يدخل صاحب الطلب إلى حسابه الخاص، ثم الضغط على «طلباتي»، والضغط على «حجز الوحدة» بحيث يظهر المشروع المتقدم عليه.

- يقوم صاحب الطلب بإدخال كود حجز الوحدة السكنية التي يرغب في التقدم عليها «الطروحة بكراسة الشروط»، بشرط سداد مصروفات التسجيل ومبلغ مقدم جدية الحجز خلال الفترة السابق الإشارة إليها، علمًا بأنّ حجز الوحدة يكون عن طريق إدخال كود الوحدة المختارة ثم الضغط على زر «اختيار».

- بعد الانتهاء من اختيار الوحدة السكنية في المدينة المطلوبة، يتم نقل صاحب الطلب إلى صفحته الشخصية من إظهار رسالة «تم الاختيار بنجاح».

- تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطب إليها.

ونوه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتأكيد صحة رقم الهاتف المسجل على الموقع الإلكتروني، إذ ترسل عدد من الرسائل النصية خلال مراحل العمل المختلفة على الطلب.