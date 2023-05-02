ما المدة المتبقية لانتهاء تظلمات نتيجة «سكن لكل المصريين 3»؟.. «الإسكان» توضح

ذكر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنَّه تمّ البدء في تلقي طلبات التظلم على نتيجة المبادرة الرئاسية لـ«سكن لكل المصريين 3»، للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، فئة محدودي ومتوسطي الدخل، بداية من يوم 26 من شهر أبريل الماضي.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السياق التالي، المدة المتبقية لتلقي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في تظلمات الأشخاص غير المنطبق عليهم الشروط.

عدد الأيام المتبقية لانتهاء تقديم طلبات التظلم

ووفقًا لما أعلنته وزارة الإسكان الاجتماعي، ممثلة في صندوق الإسكان، فعدد الأيام المتبقية في تقديم التظلمات، لتعديل موقف المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدة سكنية في «سكن لكل المصريين 3»، 16 يومًا، وتأتي نهاية فترة التظلمات حتى يوم 18 مايو الجاري.

أسباب لا يجوز فيها تقديم التظلم

وهناك أسباب مختلفة إنَّ وجدت لا يجوز فيها التقدم على نتيجة سكن لكل المصريين 3، أوضحتها وزارة الإسكان الاجتماعي، وهي ممثلة في النقاط الآتية:

- دخل الشخص المتقدم أكثر من 6 آلاف جنيه في الشهر، في حالة كونه أعزبًا.

- دخل الشخص المتقدم أكثر من 8 آلاف جنيه في الشهر، إذ كان متزوجًا وهذا دخله هو وزوجته.

- أن يكون عمر الشخص المتقدم أقل من 21 أو أكبر من 50 عامًا.

- سبق للشخص المتقدم الاستفادة من طروحات وحدات الإسكان الاجتماعي من قبل.