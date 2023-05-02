محمد رمضان «نمبر 2» بفيلم هارلي في شباك التذاكر.. وأحمد داوود الأول

تراجعت إيرادات فيلم هارلي لـ محمد رمضان، بعد تصدره لأيام شباك التذاكر بين الأفلام المنافسة له في موسم عيد الفطر، خاصة وأنّ هذا العمل بمثابة عودة له للسينما بعد غياب دام نحو 4 سنوات، منذ فيلم «الكنز 2» عام 2019.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققها فيلم هارلي لمحمد رمضان، أمس الاثنين، في دور العرض، حيث حقق 396 ألف جنيه فقط، ليحتل المركز الثاني بين الأفلام المنافسة، فيما جاء بالمركز الأول فيلم «يوم 13» بطولة الفنان أحمد داوود، والذي حقق 568 ألف جنيه.

أبطال وأحداث فيلم هارلي

وتدور أحداث فيلم هارلي في إطار تشويقي اجتماعي، حول شاب يتعلم في الخارج، وينضم إلى أحد العصابات ويصبح في فترة قليلة أحد أبرز عناصر العصابة.

فيلم هارلي يُشارك في بطولته بجانب محمد رمضان، كل من محمود حميدة، ومي عمر، ومي كساب، وأحمد داش، وحسني شتا وآخرين، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وفي سياق آخر، يتواجد الفنان محمد رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية منذ أيام، وذلك في جولة غنائية له في عددٍ من الولايات هناك، إذ يحظى بجماهيرية بين الجاليات العربية.