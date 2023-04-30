حلا شيحة تشيد بأغنية محمد رمضان الجديدة «TMO»

أشادت الفنانة حلا شيحة، بأغنية محمد رمضان الجديدة «TMO»، التي طرحها خلال الأيام القليلة الماضية، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بالتعاون مع عصام النجار وجيمز.

حلا شيحة تشيد بأغنية محمد رمضان

ونشرت حلا شيحة عبر خاصية «الاستوري»، على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، جزءا من الأغنية، معلقة: «أحب هذه الأغنية».

وفي سياق آخر، حقق محمد رمضان بأغنية «TMO» نجاحا كبيرا، وذلك عقب طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، إذ حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة خلال 48 ساعة.

إيرادات فيلم هارلي لمحمد رمضان

واحتل فيلم هارلي لمحمد رمضان، الذي يعرض حاليًا بدور العرض، المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر أمس؛ إذ حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه يوم وقفة عيد الفطر المبارك، حسبما قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم هارلي لمحمد رمضان، احتل المركز الثاني في شباك التذاكر أمس، محققًا إيرادات 546 ألفًا و93 جنيهًا، والمركز الأول كان من نصيب فيلم «يوم 13» للفنان أحمد داود، الذي حقق 750 ألفًا و883 جنيهًا.