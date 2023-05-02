مصرع شاب وشقيقه أسفل عجلات قطار في الشرقية 

لقي شاب وشقيقه مصرعهما، اليوم الثلاثاء، بعدما صدمهما قطار أثناء عبور شريط السكة الحديد بمزلقان بناحية قرية بمركز بلبيس في محافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا، بوفاة شاب يبلغ من العمر 17 عاما، وشقيقه 11 عاما، بعدما صدمهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد بمزلقان ناحية قرية عرب البياضين، التابعة لدائرة مركز بلبيس.

نقل الجثتين إلى مستشفى بلبيس المركزي

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى بلبيس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن.