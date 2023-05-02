مصرع شاب دهسا أسفل عجلات قطار في سوهاج

لقي عامل في محافظة سوهاج مصرعه، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

مصرع شاب

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوقوع حادث على خط السكة الحديد، ما تسبب في مصرع شاب يُدعى «محمد م. ا. ف»، 19 عاما، ويقيم في ناحية دائرة مركز سوهاج.

ووفقا للمحضر، فإن سائق القطار الروسي القادم من أسوان والمتجه إلى القاهرة، لاحظ أثناء مروره بالناحية المذكورة، عبور الشاب شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ورغم محاولات السائق بإطلاق آلة التنبيه إلا أنه لم يتمكن من تفاديه، ما أدى إلى وفاته على الفور.

الكشف الطبي على الجثة

وأفاد «ممدوح ا ف»، والد الشاب المتوفى، 49 عاما، بأن ابنه يعمل بأجرٍ، ويقيم في نفس الناحية، ونفى أي شبهة جنائية، وفقاً للمحضر.

وبعد إجراء الكشف الطبي على الجثة من قبل مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة الاصطدام بجسمٍ صلب.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.