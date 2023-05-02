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مصرع شخص في حادث تصادم بالوراق

كتب:

 جيهان عبد العزيز
08:50 ص | الثلاثاء 02 مايو 2023
سيارة أسعاف- ارشيفية

سيارة أسعاف- ارشيفية

لقي شخص مجهول الهوية مصرعه في أثناء عبوره الطريق أعلى المسطح المائي أعلى محور الضبعة، وتمّ نقل الجثمان إلى مستشفى الوراق المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفى بدائرة القسم.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة ملاكي يقودها سائق 30 سنة، اصطدم بشخص مجهول في العقد الرابع من العمر أثناء عبوره الطريق ولا يوجد معه أي أوراق تدل على شخصيته.

القبض على المتهم

ألقت قوات الأمن القبض على السائق، وتمّ نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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بقلم  جيهان عبد العزيز