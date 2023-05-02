حبس سائق تسبب في مصرع سيدة وإصابة أخرى بالأزبكية

قررت جهات التحقيق حبس سائق سيارة، دهس سيدتين بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا بحادث تصادم بين سيارة وسيدتين بمنطقة الأزبكية.

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقيت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بتصادم سيارة بسيدتين، وبالانتقال تبين إصابة أحدهم بكدمات متفرقة بالجسم، وأخرى توفيت متأثرة بإصابتها واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى النيابة.

عقوبة دهس مواطنا

عقب ياسر سيد، المحامي بالنقض، على العقوبة التي تقع على كل من يرتكب مثل هذه الجرائم، قائلًا إن المادة 238 من القانون نصت على أنه «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

العقوبة تصل لـ5 سنوات

وأضاف المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك حال «وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول مهنته أو حرفته أو وظيفته، أو إذا كان متعاطًيا لمُسكرات أو مخدرات عند ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الحادث، أو امتنع أثناء وقوع الحادث عن مساعدة من وقع عليه الجريمة».