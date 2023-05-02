مصرع عامل صدمته «مقطورة» في طريق الواحات بالجيزة

لقي عامل مصرعه أسفل سيارة نقل «مقطورة» أثناء عبوره الطريق بطريق الواحات بنطاق محافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، اخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث، يفيد مصرع عامل، 40 سنة، اصطدمت به سيارة نقل مقطورة قيادة سائق، 50 سنة، أثناء عبوره الطريق.

بالانتقال إلى موقع الحادث تبين أنه خلال سير السيارة النقل قيادة سائق 50 عاما، اصطدم بالعامل أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى مصرعه. وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية ونقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر العام.