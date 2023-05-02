رئيس أكاديمية الشروق: على الإعلام تحري الدقة في الأخبار

قال اللواء أحمد عبدالرحيم، رئيس أكاديمية الشروق، إنّه لا يخفى على الجميع العنف المجتمعي وما نشهده من أحداث، مؤكّدًا أنّه يجب على الإعلام الفترة الحالية تحرى الدقة في الموضوعات التي تنشر وتبث للمواطنين، وأن تكون هناك مصداقية فيما ينشر: «الحديث عن قتل سيدة لابنها، وطبخها له، وفي النهاية يتضح أنّ الحادث غير صحيحة، وكذلك تناول وسائل الإعلام أمس قصة لاعب كرة القدم كهرباء، دون التطرق لمختلف القضايا المجتمعية».

استعادة الريادة المصرية

وأضاف اللواء أحمد عبدالرحيم، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر العلمي السادس للمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق بعنوان الإعلام وقضايا العنف المجتمعي، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات الإعلامية، على رأسهم الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أنّه يجب العمل على ضرورة استعادة الريادة المصرية في الإعلام بمختلف القطاعات، وأن تكون هناك آليات جادة في العمل الإعلامي، والارتقاء بمكانة مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جهته، قال الدكتور سامي عبدالعزيز، رئيس لجنة قطاع كليات الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إنّ الإعلام حينما يعكر المزاج العام، يؤدي إلى انتشار العنف، مضيفًا أنّ الإيقاع الإعلامي قبل المضمون والترفيه، أحيانا يكون سببا في انتشار العنف، مضيفًا أنّه لا يمكن تعميم العلاقة وثبت أنّ هناك علاقة ارتباطية بين نوع المحتوى الذي نشاهده وردود الأفعال الناتجة عنه.

ظاهرة العنف عالمية وليست محلية

وفي سياق متصل، قال الدكتور عادل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاتصال والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ هناك أسباب وراء انعقاد المؤتمر العلمي السادس للمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق بعنوان «الإعلام وقضايا العنف المجتمعي»، أولها نجاحه للمرة السادسة على التوالي في مناقشة قضايا المجتمع وإصدار المعهد مجلة علمية تخضع لكافة المعايير، مضيفا أنّ ظاهرة العنف عالمية وليست محلية، وهناك واحدة من كل 3 سيدات تعرضت للعنف، و160 مليون طفل على مستوى العالم في أسواق العمل وغيرها.