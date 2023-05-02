توجيهات مهمة من وزير القوى العاملة بشأن العمالة غير المنتظمة

خاطبت وزارة القوى العاملة، مديرياتها في المحافظات، بالكتاب الدوري رقم 44 لسنة 2023، الصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية في الإدارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية، بشأن العمالة غير المنتظمة، والخاص بتوجيه من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ ما يلزم نحو إلزام الجهات الحكومية من وزارات ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بإخطار إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات المبرمة معها، وعدم صرف أي مستحقات مالية لمقاولي تلك الأعمال، دون استيفاء شهادة معتمدة من إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تُفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة على العقود.

التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

وبحسب بيان عن وزارة القوى العاملة، اليوم، يأتي التوجيه حرصا من الدولة على تنفيذ خطة التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وانضمام مِهن أخرى إليها، وتوفير الرعاية الاجتماعية لها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر أمس الإثنين عددا من القرارات والتوجيهات المهمة دعما لعمال مصر، في احتفالية عيد العمال التي حضرها كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية ،وممثلى العاملين فى كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة،ومنها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات على تلك الفئة بشكل مستدام، ويُعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه، والبدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة لغير المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها 1000 جنيـه.

1.4 مليار جنيه منحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة

يذكر أنّ حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة، ساهمت بـ1.4 مليار جنيه في المنحة الرئاسية التي أقرها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا، وقدّمت تلك الحسابات لهذه الفئة منذ تأسيسها وحتى الآن أكثر من 2.5 مليار جنيه مِنح ورعاية إجتماعية وصحية في جميع المحافظات.