مصرع وإصابة شابين سقطا من الطابق السادس في مرسى مطروح

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر إثر سقوطهما من الطابق السادس بعمارة على كورنيش مدينة مرسى مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارت الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل الشابين إلى أقرب مستشفى.

هوية المتوفى والمصاب

واستقبل مستشفى مطروح العام، اليوم الثلاثاء، شخصين مصابين في حادث، إثر سقوطهما من عمارة في مرسى مطروح، وهما سامي عبدالله إدريس، 26 سنة، من مدينة النجيلة غرب مطروح، وكان يعاني من اشتباه نزيف بالمخ والحاله العامة سيئة، وتوفى بعد وصوله المستشفى، وفتح الله سعد عبدالله، 33 سنة، من النجيلة، ويعاني من اشتباه كسر في العمود الفقري، والحالة العامة متوسطة، وجاري استكمال الرعاية الطبية العاجلة له، من خلال الفريق الطبي بقسم الطوراىء والاستقبال بالمستشفى تحت إشراف أطباء عظام وجراحة عامة، وعمل الأشعة وإجراء التحاليل الطبية اللازمة.

المباحث تفحص موقع الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع الحادث، وجاري معاينة العمارة ومكان سقوطهما، للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.