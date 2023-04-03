مصرع سائق إثر سقوط سيارته في ترعة على الطريق الزراعي بالبحيرة «صور»

لقي سائق مصرعه، قبل قليل، إثر سقوط سيارة تريلا داخل ترعة على طريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع سائق في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مركز شرطة إيتاي البارود يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة تريلا داخل ترعة بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن وفاة قائدها وحرر المحضر اللازم.

انتشال جثة السائق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري، وانتشال جثة السائق، وتبين أنه مجهول الهوية، وجرى التحفظ عليها داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.