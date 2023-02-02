عاجل.. مصرع 5 وإصابة شخصين في سقوط ميكروباص داخل ترعة بالمنيا

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية على الطريق الزراعي «القاهرة- أسوان»، المارة أمام محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي السريع أمام قرية المحرص، التابعة إداريًا لمركز ومدينة ملوي، جنوب المحافظة.

وفاة 5 أشخاص

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي محافظة المنيا، ورجال الحماية المدنية والانقاذ النهري للتعامل مع الحادث، وتبين وفاة 5 أشخاص، وإصابة 2 آخرين.

نقل الجثث للمشرحة

جرى نقل الجثث والمصابين لمشرحة مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات، واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجار إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الزراعي.