محافظ كفر الشيخ: استمرار تمهيد ورصف الطرق لتسهيل الحركة المرورية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها غرب وشرق مدينة كفر الشيخ، وتمهيد الطرق والمحاور الجديدة، وبدء رصف عدد منها، وإزالة التعديات على عدد من الطرق لتوسعتها، لتستوعب الضغط المروري الذي تشهده هذه الشوارع.

جاء ذلك، بحضور اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد الدكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، واللواء حسام الشيخ، مدير إدارة مواقف كفر الشيخ.

رصف شارع صلاح سلامه المجاور لشريط قطار السكة الحديد

وتفقد المحافظ، الأعمال الجارية في رصف شارع صلاح سلامة المجاور لشريط قطار السكة الحديد بتقسيم المحافظة، المجاور لمحطة قطار الملك فؤاد، وزراعة أعمدة إنارة جيدة بالطريق، وزراعة الأشجار.

كما تفقد الأعمال الجارية من رصف امتداد طريق صبري القاضي المار بسوق الجملة والمجمع السكني الجديد، متجها لقرية محلة موسى من جهة، ولحي سخا من الجهة المقابلة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ محور «أبو عمر - كفر عسكر - المحلة - رافد بلطيم - الطريق الدائري الشرقي»، وإقامة محطة وقود على هذا الطريق، وتفقد كوبري المرور بمدخل المدينة الشرقي ومجمع المواقف، وتفقد أيضا، بدء أعمال الرصف بشارع عبد الهادي راضي، من ميدان النصر باتجاه مواقف كفر الشيخ، بوضع طبقة المازوت، وإزالة التعديات في شارع الخليفة المأمون على جانبي الطريق لتوسعته، تمهيدا إلى رصفه، موجها برفع كفاءة الحديقة العامة المقابلة لمستشفى الصدر والقريبة من ميدان النصر.

المحافظ يتابع أعمال تبطين الترع

وتابع المحافظ، أعمال التبطين الجارية بترعتي «ميت يزيد، والشاكرية»، مكلفا بسرعة الانتهاء من تبطينهما، كما تابع سير الحركة المرورية بموقف كفر الشيخ العموم، ومداخل ومخارج المحافظة، للاطمئنان على تيسير وسهولة الحركة المرورية دون حدوث تكدس مروري.