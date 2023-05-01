جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة كفر الشيخ.. تبدأ غدا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في محافظة كفر الشيخ، للفصل الدراسي الثاني للعام 2022 - 2023، وذلك عقب اعتماد جداول الامتحانات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة كفر الشيخ

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في محافظة كفر الشيخ، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم.

وبحسب جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بمحافظة كفر الشيخ، فإن طلاب تلك المرحلة يخوضون امتحاناتهم، كالتالي:

- الثلاثاء 2 مايو 2023: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والعلوم.

- الأربعاء 3 مايو 2023: مادتي الرياضيات، والتربية الدينية.

- السبت 6 مايو 2023: مادتي اللغة الأجنبية للجميع، والدراسات الاجتماعية.

استعدادات مديرية التعليم لامتحانات الصف السادس الابتدائي

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب النقل بجميع المراحل التعليمية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏