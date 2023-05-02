ضبط 22 طن سماد مدعم وتحرير 22 مخالفة للمخابز البلدية في ملوي

واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصا على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

ضبط 22 طن سماد مدعم

من جانبه، قال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوي، إن الوحدة المحلية نفذت حملة رقابية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن ضبط سيارة محملة بـ22 طن من سماد اليوريا المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم مصادرة الكمية المضبوطة وتحرير محضر حيال المخالف.

تحرير 22 مخالفة للمخابز

كما أعلن رئيس مركز ملوي عن تحرير 22 مخالفة تموينية في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية وجاءت مابين، نقص وزن- مواصفات - تصرف وتجميع -عدم وجود ميزان- قضايا متنوعة أخرى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي وقت سابق أعلن أمس المهندس أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة في شمال المنيا، عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن التسعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكداً استمرار جهود الوحدة المحلية بالتواجد الميداني لمتابعة الحالة العامة من خلال التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين وكافة الجهات المعنية، لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.