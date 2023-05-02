المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين في عابدين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم الثلاثاء، عاطلا لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة عابدين، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالي 100 ألف جنيه، وإلزامه المصاريف الجنائية.

الاتجار في المخدرات

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهم «عاطل» بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين»، في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم تم ضبطه بـ24 قرصًا مخدرًا، وسلاح أبيض في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

تفاصيل الواقعة

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عابدين، بقيام عاطل بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتم ضبطه وبحوزته كمية من المواد المخدرة للحصول من وراءها على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.