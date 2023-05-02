«مغامرات كوكو» و«ساعة استجابة» يُحققان 51 ألف جنيه فقط في يوم واحد

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، عن حجم الإيرادات التي حققتها الأفلام الموجودة بدور العرض، والمُشاركة في موسم عيد الفطر، حيث تذيلت بعض الأعمال تلك القائمة، وصارت مُهددة برفعها خلال الأيام المُقبلة، حال تراجع إقبال الجمهور عليها، مثل «ساعة إجابة» و«مغامرات كوكو».

وقال محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم «مغامرات كوكو»، جاء بالمركز السادس وقبل الأخير في قائمة الإيرادات، حيث حقق أمس الاثنين في شباك التذاكر، 36 ألف جنيه فقط، يلاحقه فيلم «ساعة إجابة» والذي احتل المركز الأخير بقيمة 15 ألف جنيه.

أبطال فيلم مغامرات كوكو

تدور أحداث فيلم مغامرات كوكو، من خلال كوميدية مليئة بالفنتازيا والعيش مع حيوانات ناطقة والتطرق لفكرة الصراع بين الخير والشر من خلال أحداث تجمع بين الكوميديا والتشويق والإثارة، ويُشارك في بطولته كل من بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد أسامة أوس أوس، عمرو عبدالعزيز، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو ليلة، تأليف إيهاب الناصر، إخراج إسماعيل فاروق.

أبطال وأحداث فيلم ساعة إجابة

أما فيلم «ساعة إجابة» تدور أحداثه حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.

«ساعة إجابة» يضم عددًا كبيرًا من الفنانين، منهم سوسن بدر، وغادة عادل، وأيتن عامر، وشريف سلامة، وانتصار، ونجلاء بدر، وفيدرا، ومحمد ثروت، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد فتحي، ومراد مكرم وآخرين، وهو من تأليف شيكو، وإخراج مصطفى أبو سيف.