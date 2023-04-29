83 ألف إيرادات فيلم «مغامرات كوكو» في شباك التذاكر خلال يوم

حقق فيلم مغامرات كوكو بطولة بيومي فؤاد وشيرين رضا، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة تقدر بـ83 ألفًا و393 جنيها، ليحتل المركز السادس في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2023، ويسبقه في الصدارة أفلام هارلي بطولة محمد رمضان، ويوم 13 بطولة أحمد داود ودينا الشربيني، وبعد الشر بطولة علي ربيع وأس أس، وابن الحاج أحمد بطولة شيكو، ورمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم مغامرات كوكو

ويشارك في بطولة فيلم مغامرات كوكو، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، محمد أسلمة أس أس، عمرو عبدالعزيز، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو ليلة، تأليف إيهاب الناصر، إخراج إسماعيل فاروق.

قصة فيلم مغامرات كوكو

تدور أحداث فيلم مغامرات كوكو، من خلال كوميدية مليئة بالفنتازيا والعيش مع حيوانات ناطقة والتطرق لفكرة الصراع بين الخير والشر من خلال أحداث تجمع بين الكوميديا والتشويق والإثارة.

شوجر دادي

ويترقب الفنان بيومي فؤاد، طرح فيلمه السينمائي الجديد والذي يحمل اسم شوجر دادي، مع الفنانة ليلى علوي، حمدي الميرغني، تامر هجرس، مصطفى غريب، فرح الزاهد، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم.