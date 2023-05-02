«مستثمري سيناء»: مصر تمتلك العديد من المناطق الصالحة للسياحة البيئية

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن السياحة الصحراوية والبيئية تمثل عنصرا مهما في السياحة العالمية حاليا، وتجذب إليها راغبي الاستمتاع بجمال الطبيعة بعيدا عن الضوضاء والتكنولوجيا الحديثة وتأثيراتها السلبية على الصحة النفسية ولكنها بمثابة كنز مفقود يجب استعادته.

فندق بيئى مرخص بسيوة

وأشار «عبد اللطيف»، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إلى أن مصر تمتلك حاليا فندقا بيئيا واحدا مرخصا بمدينة سيوة، لافتا إلى أن السياحة المصرية تحتاج إلى التوسع في إنشاء مثل هذه الفنادق وتيسير منح الموافقات والتصاريح الخاصة بإنشائها طبقا للاشتراطات البيئية، فضلا عن ضرورة إعادة منح شركات السياحة التي لديها أفواج سياحية التصاريح والموافقات لدخول الصحراء، شريطة ربط الفوج السياحي بأجهزة اتصالات تربطهم بعضهم البعض وتجعل متابعتهم دقيقة من خلال gbs عبر الأقمار الصناعية.

وأكد عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن مصر تمتلك العديد من المناطق الصالحة لممارسات السياحة البيئية والصحراوية، مثل سيناء ومرسى مطروح والعلمين والوادي الجديد والواحات.

ضرورة استثمار المحميات الطبيعية المنتشرة في مصر

ودعا إلى ضرورة استثمار المحميات الطبيعية المنتشرة في مصر مثل محمية وادي الجمال وسانت كاترين ومحمية وادي الحيتان وعيون موسى وحمام فرعون وغيرها في جذب السياحة، خاصة أن مثل هذه المحميات لا يوجد لها مثيل بالعالم وهي عنصر جذب مهم للسياحة وتنشيطها وتحقيق دخل هائل منها، إذا أحسن استغلال هذه المحميات الطبيعية مع الاحتفاظ بطابعها البيئي والطبيعي وعدم الإخلال به.