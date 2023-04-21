«مستثمرو السياحة»: نسب إشغال فنادق الغردقة بأول أيام عيد الفطر بلغت 90%

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة في البحر الأحمر، إنّ متوسط نسب إشغال فنادق الغردقة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، بلغت أكثر من 90%، مرجعًا السبب إلى تزامن إجازات عيد الفطر مع أعياد الربيع، ما أدى إلى تواجد أعداد جيدة من السياح الأجانب جنبا إلى جنب مع المواطنين المصريين بفنادق الغردقة.

ألمانيا أكثر الدول إرسالًا للرحلات إلى الغردقة حاليًا

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ أعداد كبيرة من السياح الأجانب، حرصت على قضاء إجازات عيد الربيع بالمدن السياحية المصرية لا سيما الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم، لافتًا إلى أنّ ألمانيا احتلت المركز الأول عالميًا في تسيير رحلات لمطار الغردقة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنّ الإسبوع الحالي شهد وللمرة الأولى هذا العام، تواجد مجموعات كبيرة من السياح الفرنسيين والإيطاليين بالغردقة.

الحركة السياحية الوافدة للغردقة من ألمانيا

وأشار إلى أن الحركة السياحية التي استقبلتها الغردقة خلال الأسبوع الحالي من الدول الأوربية جيدة للغاية، لافتًا إلى وجود أعداد جيدة من السياح الألمان والإيطاليين والفرنسيين والبولنديين والتشيك والصرب بمدينة الغردقة حاليًا، إذ حرصوا على قضاء إجازات عيد الربيع بها، مشيرًا إلى أنّ نسب الإشغال الحالية بفنادق الغردقة ستستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي ثم تهبط بشكل طفيف لتعاود الارتفاع مجددا بداية من الموسم الصيفي المقبل.