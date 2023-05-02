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«القومي للبحوث الاجتماعية» ينظم الملتقى العلمي الأول في مواجهة الجريمة الاثنين

كتب:

منة عبده
02:03 م | الثلاثاء 02 مايو 2023
المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية

ينظم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الملتقى العلمي الأول للتكامل بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية في مواجهة الجريمة، خلال الفترة من 8 إلى 9 مايو 2023، في إطار اهتمام المركز بالدراسات البينية، إذ يسعى الملتقى إلى تبادل الخبرات بين الأكاديميين والخبراء العاملين في مجال مواجهة الجريمة، والوصول إلى رؤية كيفية التكامل بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية في مواجهة الجرائم.

الملتقى يضم 6 جلسات علمية متنوعة

ويناقش ملتقى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عددًا من الموضوعات والقضايا على مدار ست جلسات علمية من بينها؛ الاتجاهات الحديثة في التزييف والتزوير، الاحتيال وتأمين المستندات، مستقبل التحقيقات الرقمية في مسرح الجريمة، وسائل التواصل الاجتماعي كمسرح للجريمة، استخدام طرق الليزر الاستطيافية في الكشف والتعرف على المواد المخدرة.

استخدام طرق الليزر الاستطيافية في الكشف والتعرف على المواد المخدرة

كما يناقش الملتقى العلمي الأول للتكامل بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية في مواجهة الجريمة، متطلبات تحقيق العدالة في فحوص المخدرات للأفراد، الجرائم الرقمية وآليات المواجهة، أنماط الاحتيال المصرفي، تفكيك الشبكات الإجرامية، الإطار التشريعي المصري لمكافحة الجرائم السيبرانية.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.