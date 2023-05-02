مصرع عامل نقاشة سقط من سقالة بالدور الرابع في المنوفية

سقط عامل نقاشة من أعلى سقالة بالدور الرابع، أثناء عمله بواجهة منزل بمدينة الشهداء في محافظة المنوفية، ليلقى مصرعه على الفور أثناء نقله للمستشفى المركزي لإسعافه.

وتلقى اللواء حازم سامي مساعد مدير الأمن مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد تلقي إخطار بمصرع عامل نقاشة، إثر سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الرابع أثناء عمله، بدائرة المركز لتنتقل على الفور وحدة بحث جنائي لموقع الحادث، كما دفع مرفق إسعاف المنوفية بسيارة إسعاف لموقع الحادث.

سقوط عامل من سقالة

وبالانتقال لموقع الحادث والفحص تبين مصرع المدعو «ع، م، أ»، 41 عاما، عامل نقاشة، مقيم بدائرة مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، إثر سقوطه من أعلى سقالة بالدور الرابع أثناء العمل على واجهة منزل، ليصاب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ، وفقا للتقرير الطبي المبدئى للحالة وتوفى متأثرا بإصابته، أثناء محاولة إسعافه حيث تم نقله بسيارة الإسعاف لمستشفى الشهداء المركزي.

اختلال توازن العامل

وبسؤال أفراد أسرة العامل وشهود الواقعة قرروا أن المتوفى سقط أثناء عمله بواجهة أحد المنازل بالدور الرابع، حيث اختل توازنه لمعاناته من مرض الدوار، وسقط أرضا ولم يستطع حفظ توازنه، ليلقى مصرعه.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 3124 إداري الشهداء لسنة 2023، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وتم التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.