محافظة الغربية: الانتهاء من 547 مشروعا ضمن مبادرة «حياة كريمة» بقرى المحافظة

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، بالمهندس محمد سالم مسئول المشروعات بمجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة.

وخلال اللقاء جرى مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة والجاري تنفيذها داخل 54 قرية و88 تابعا بمركز زفتى في 22 قطاعا خدميا، وجرى الانتهاء من 547 مشروعا من إجمالي 888 مشروع بنسبة تنفيذ تخطت الـ82%.

وأكد محافظ الغربية استمرار المتابعة الدورية لمشروعات المبادرة من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية، بهدف الانتهاء من كافة المشروعات في تلك المرحلة.

استعدادات المرحلة الثانية

وأضاف أن المحافظة استعدت جيدا لبدء المرحلة الثانية من المبادرة في مراكز المحلة، بسيون، قطور وكفر الزيات، من خلال إعداد ملفات متكاملة تشمل احتياجات المواطنين، ورؤية المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني بتلك المراكز، كما جرى البدء فعليا في تنفيذ أنشطة التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لخدمة الأهالي داخل تلك القرى.

ومن جهته، أشاد المهندس محمد سالم بتميز محافظة الغربية في سرعة الانتهاء من العديد من المشروعات في القطاعات المختلفة، وخاصة داخل قريتي نهطاي وتفهنا العزب.