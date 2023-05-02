رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: ملف تمكين ذوي الهمم على طاولة الحوار الوطني

قال عبدالله عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن أبرز الملفات الطلابية التي ستطرح من خلال الحوار الوطني تتمثل في تعديل بعض نقاط اللائحة من أجل تحسين أداء الطلاب في الفترة المقبلة، وأيضًا ملف تمكين ذوي الهمم بالجامعات المصرية والكوادر الطلابية، إلى جانب ملف ريادة الأعمال للطلاب وحديثي التخرج، وكذلك التنشئة المجتمعية والسياسية والاقتصادية.

دور لجنة الشباب والأنشطة الطلابية

وأضاف «عرمش»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «DMC»، أن النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب والاتحادات والأنشطة الطلابية هو المعني بتجميع الأفكار والأراء والمقترحات الخاصة بطلاب الجامعات المصرية والأهلية والخاصة وإرسالها إلى أمانة الحوار الوطني من أجل عرضها على طاولة المناقشات.

طرق تقديم الأفكار للحوار الوطني

وتابع أن أعضاء لجنة الشباب والاتحادات والأنشطة الطلابية عقدوا لقاءات مع جميع الطلاب بالجامعات المختلفة سواء المصرية أو الأهلية أو الخاصة لتجميع الأفكار والمقترحات، وأيضا يمكن لأي طالب تقديم أفكاره من خلال الصفحة الرسمية للحوار الوطني أو لينك متوفر على الأكاديمية الوطنية للتدريب، إذ يمكن لأي مواطن رفع مقترحاته من أجل تناولها في الحوار الوطني.