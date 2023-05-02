أسرع استعلام عن المخالفات المرورية 2023.. اعرف الطريقة المجانية

يتيح الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، خدمة أسرع استعلام عن المخالفات المرورية 2023، من خلال قائمة خدمات يوفرها للمواطنين وتحديدا قائدي المركبات المختلفة، حيث يمكن الاستفادة منها في أي وقت، تيسيرا على المواطنين بدلا من الذهاب إلى وحدات المرور.

وتستعرض «الوطن» أسرع استعلام عن المخالفات المرورية 2023، إذ لا تتعدى خطوات الاستعلام عنها دقائق معدودة، وهي طريقة مجانية يستفيد منها جميع المواطنين.

خطوات أسرع استعلام عن المخالفات المرورية 2023

1 - الدخول في البداية إلى صفحة خدمات المرور التي يقدمها موقع النيابة العامة، ويمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

2 - اختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور، والضغط على أيقونة «استمرار».

3 - تحديد ما إذا كنت ترغب في معرفة مخالفات رخص المركبات أم مخالفات رخص القيادة، ثم الضغط على «استمرار».

4- حال الاستعلام عن مخالفة المركبة سواء سيارة أو غيرها، يتم بعدها إدخال البيانات المطلوبة وتحديدا أرقام وحروف رخصة المركبة.

5- الضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات».

خدمات المرور التي يقدمها موقع النيابة العامة

ويوفر موقع النيابة العامة العديد من الخدمات المرورية، كما يلي.

1- الاستعلام عن مخالفات المرور.

2- خدمة دفع قيمة مخالفات المرور التي تم تحريرها على رخصة القيادة أو رخصة المركبة.

3- خدمة التصالح الفوري حول مخالفات المرور.

4- خدمة تقديم تظلم على مخالفات المرور.

5- خدمة متابعة الطلبات التي تم تقديمها بواسطة المواطنين، والتعرف على آخر مستجداتها.