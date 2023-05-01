النيابة تحيل «سيدة التبين» للجنايات حاولت إدخال مخدرات لابنها داخل الحبس

أمرت نيابة التبين و15 مايو، بإحالة السيدة «ف.ج.ع»، 51 عاما، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم شرطة التبين، إلي محكمة الجنايات بقاهرة، لمحاولتها إدخال كمية من مخدر الحشيش داخل متعلقات، بالزيارة المعدة لنجلها بحجز قسم شرطة التبين، المحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في قضية حيازة مواد مخدرة، واستمرار حبسها على ذمة التحقيقات، لتحديد جلسة أولى محاكمتها.

بداية التفاصيل

ترجع تفاصيل الواقعة إلى 17 من شهر يناير الماضي عندما ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها أثناء قيام رجال وحدة مباحث قسم شرطة التبين بتفتيش متعلقات الزائرين لذويهم المودعين بحجز قسم شرطة التبين، تم ضبط «ف.ج.ع»، 51 عاما، ربة منزل، مقيمة دائرة قسم شرطة التبين، بحوزتها 11 قطعة من مخدر الحشيش، داخل الزيارة المعدة لنجلها، المودع بحجز القسم على ذمة قضية مخدرات.

العقوبة القانونية المتوقعة

وحول الموقف القانوني، يقول مصطفى عبدالرازق المحامي والباحث والخبير الحقوقي، إن المادة 34 من قانون حددت رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات.

- مادة (34): يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وكل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأي صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وكل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.