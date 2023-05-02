طلاب السادس الابتدائي والأول الثانوي يؤدون امتحانات الترم الثاني بكفر الشيخ

أدى 69 ألفا و201 طالب وطالبة، بالصف السادس الابتدائي، بمحافظة كفر الشيخ، امتحان الفصل الدراسي الثاني، في مادتي «اللغة العربية والخط والإملاء»، و«العلوم»، كما أدى 26 ألفا و785 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي خارج المجموع، وهما «التربية الوطنية»، و«تكنولوجيا المعلومات»، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية أي مخالفات.

تفقد لجان امتحانات الصف السادس الابتدائي

وتفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي للغات، كما تفقد كنترول المدرسة، موجهاً بالدقة في تصحيح الأوراق، ورصد الدرجات لينال كل طالب حقه، كما تابع أعمال امتحانات الصف السادس الابتدائي من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

وأشار «عبد الله»، إلى توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية، ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والمُعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم

وأكد «عبد الله»، أنه تم التنبيه على ضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المُنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المُناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويُسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، وعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

وأضاف «عبد الله»، أن جميع الإدارات التعليمية استعدت لعقد امتحانات النقل بمدارسها، لافتاً أن ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض، التي تُثير القلاقل ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.