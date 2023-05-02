محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» في ساحل سليم

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولة ميدانية بقرى مركز ساحل سليم، أعمال تنفيذ مشروعات مجمع خدمات المواطنين بالشامية، والوحدة الصحية بالغريب، والوحدة الاجتماعية بالمطمر بمركز ساحل سليم، وذلك ضمن المشروعات التي ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

مجمع خدمات المواطنين

وبدأ المحافظ جولته بقرية الشامية بتفقد أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين والذي تم الانتهاء من انشائه بتكلفة 10 ملايين جنيه، واستمع إلى شرح من مسؤولي جهاز التعمير لمراحل التنفيذ، واطمئن على الانتهاء من المشروع وتوصيل كل المرافق له، والذي يتكون من 3 طوابق «أرضي و2 علويين»، ويحتوي على مركز تكنولوجي وسجل مدني وشهر عقاري ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي ومقر الوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلي.

إنشاء الوحدة الصحية

واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم الميدانية بقرية الغريب، بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الصحية، وتابع أعمال الانشاء بالمبنى، والتي سيتم تجهيزها بالعيادات الشاملة وأحدث المواصفات، لتستقبل منظومة التأمين الصحي الشامل وتلبي احتياجات المواطنين ويجري انشائها بتكلفة 35 مليون جنيه، وتتكون من 3 طوابق «أرضي و2 علويين».

الوحدة الاجتماعية بقرية المطمر

وانهى المحافظ ومرافقوه جولتهم الميدانية بتفقد أعمال إنشاء الوحدة الاجتماعية بقرية المطمر، التابعة لمركز ساحل سليم، وتابع أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الذي يشرف على تنفيذه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد، ضمن وحدات التضامن الاجتماعي التي يجري تنفيذها بقرى المحافظة بإجمالي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه.