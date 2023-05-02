مقرر المحور السياسي بـ«الحوار الوطني»: مناقشة قانون المحليات أولوية

قال الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية مقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إنَّ مناقشة قانون المحليات ونظام الحكم المحلي أولى أولويات المحور السياسي بالحوار الوطني.

وأكّد علي الدين هلال، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الدولة المصرية شهدت خلال الفترة الماضية الكثير من الحوارات لكنها كانت تقع تحت هيمنة طرف واحد وتناقش موضوع محدد بخلاف الحوار الوطني الحالي الذي يناقش جميع مشكلات وقضايا المجتمع.

الحوار الوطني يمثل كل أطياف المجتمع

وتابع: «جميع أطراف الحوار الوطني مثلت كل أطياف المجتمع وظهر ذلك في اختيار شخصيات مجلس الأمناء المكون من 19 عضوًا واختيار مقرري اللجان والمقررين المساعدين، إذ لم يتمّ إقصاء طرف أو استبعاد أي فصيل».

نجاح الحوار مرهون بتوافق جميع القوى الوطنية

واختتم مقرر المحور السياسي بالحوارالوطني حديثه، مؤكّدًا أنَّ نجاح الحوار مرهون بتوافق جميع القوى الوطنية المشاركة بالحوار على حلول جذرية لمشكلات المجتمع المصري، خاصة أنَّ جميع أطراف الحوار المتمثلة في كل من الدولة والقوى السياسية المؤيدة والمعارضة للحكومة عمدت خلال الفترة الماضية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح الحوار.