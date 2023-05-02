تحرير 130 محضرا تموينيا للمحال التجارية في حملات بكفر الشيخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحرير 130 محضراً تموينياً بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، خلال الحملات التفتيشية اليومية التي تشنها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بالتعاون مع مجالس المدن لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية، والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين، حفاظاً على حقوقهم، بإشراف اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والمحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة بكفر الشيخ.

تحرير 130 محضراً تموينياً بنطاق المحافظة

وأكد «نور الدين»، في بيان له، أن الحملات التموينية تضمنت محاضر مخالفات المخابز لوجود تلاعب في وزن الرغيف، وعدم مطابقة المواصفات، وتوقف وتجميع، وعدم نظافة، ومحاضر للمحال بالأسواق لبيع سلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي، مشيراً إلي استمرار الحملات التموينية لضبط القضايا التموينية المتنوعة.

تشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق

ووجّه «نور الدين»، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وقرى المحافظة باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والتجارة والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق، والمحلات والمخابز والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.