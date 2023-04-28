ضبط مخالفات في مخابز بلدية خلال حملات تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة على المخابز فجر اليوم الجمعة، تمكنت خلالها من ضبط مخالفات تموينية بمركزي أجا وميت غمر، وتعددت المخالفات في التصرف في الدقيق المدعم، وعدم الالتزام بوزن الرغيف المقررة بنقص الوزن، علاوة على ضبط 4 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

تكثيف الحملات التموينية على المخابز

وأكدت مديرية تموين الدقهلية في بيان، أن الحملة خرجت بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز لمتابعة مدى التزام أصحاب المخابز بالأوزان والمواصفات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط مخالفات المخابز في الدقهلية

قاد الحملة علي حسن، وكيل المديرية، ورافقه مصطفى عوض، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، وأسفرت عن النتائج التالية:

- ضبط مخبزين للتصرف في إجمالي 36 شيكارة دقيق بلدى مدعم، زنة الشيكارة 50 كيلوجراما بما يعادل 1.8 طن.

- تلاعب 3 مخابز في وزن الرغيف وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 11: 14 جرام.

- ضبط 4 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، استمرار مديرية تموين الدقهلية في حملاتها لمواجهة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالف.