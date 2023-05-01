تحرير مخالفات تموينية في حملات مكبرة بالمنيا

قال أحمد خلف، رئيس مركز العدوة بشمال محافظة المنيا، إن الوحدة المحلية شنت حملة تموينية أسفرت عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن التسعيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا استمرار جهود الوحدة المحلية بالتواجد الميداني لمتابعة الحالة العامة من خلال التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين وكافة الجهات المعنية، لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

متابعة الأسعار والأسواق

ونفذت الوحدة المحلية لمركز العدوة، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية بنطاق المركز، ضمن خطة المحافظة لمتابعة الحالة العامة داخل الأسواق وتحقيق الانضباط، وإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتأتي الحملة في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بمتابعة الأسواق بشكل يومي.

إزالة إشغالات في بني مزار

وعلى جانب آخر، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة أي تعديات على حرم الطريق العام بشوارع المدينة وخلق سيولة مرورية، وأسفرت الحملة عن تحرير 53 محضرا منها 8 محاضر إشغال طريق و45 إزالة إدارية بشارعي بورسعيد والجمهورية لتيسير حركة السير.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مفاجئة على كورنيش النيل لإزالة الإشغالات من الباعة الجائلين، وتم إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.