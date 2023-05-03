في مئوية ميلاده.. تعليق «جريء» لـ توفيق الدقن حول مشاركته في أعمال «دون المستوى»

تحل مئوية ميلاد الفنان توفيق الدقن، اليوم الأربعاء، حيث إنه من مواليد 3 مايو لعام 1923، حيث قدّم مسيرة فنية ثرية على المستوى السينما والمسرح والتليفزيون، تجاوزت الـ400 عمل، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، كونه من أبرز الفنانين الذين جسَّدوا «الشر» على الشاشة.

في حديث نادر، لـ توفيق الدقن، أكد أنّ هناك العديد من الأدوار التي جسدها على الشاشة لا تتناسب مع إمكانياته الفنية، مبررًا ذلك بقوله: «هناك أعمال كثيرة بالفعل لست راضيا عنها، لكن لم يكن أمامي سوى خيارين، إما الجلوس على المقاهي وأستلف أموال من أي شخص، إما أعيش».

حوالي 300 فيلم غير راضٍ عنهم

وأضاف توفيق الدقن، «أنا شاركت في حوالي 400 فيلم، حوالي 300 منهم غير راضٍ عنهم، لكن قدمتها من أجل لقمة العيش، وهناك 100 فيلم بالطبع راض عنهم جدًا، وحصلت بسببهم على 50 جائزة تقريبًا، إذن بالفعل شاركت في أعمال رديئة لأن عاوز أعيش».

مبدئي يكمن في عدم رفض أي عرض

وتابع توفيق الدقن: «يا فرحتي أتمسك بقيم وأنا قاعد على القهوة، طالما في إيدي أنّ أعمل فليس هناك مانع، ولنفترض اعتذرت عن هذه الأعمال، فكانت ستذهب إلى فنان آخر وبأجر أقل بكثير من الذي كنت سأحصل عليه، لذلك أرى أنني أولى بها بدلًا من الجلوس في المنزل وأكون عاطل.. أنا آسف جدًا لكن مبدئي يكمن في عدم رفض أي عرض».