البورصة المصرية تدرس إعلان أسعار الذهب على شاشتها

كشف رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، عن تلقي إدارة البورصة المصرية، طلبات من بعض الجهات الاستثمارية بشأن أن يتم الإعلان عن أسعار الذهب على شاشة البورصة.

وأضاف «الدكاني»، خلال ورشة عمل للصحفيين اليوم الثلاثاء، أن تمت دراسة إعلان أسعار الذهب على شاشة البورصة، بجميع أبعادها وجاري اتخاذ الخطوات اللازمة، وكذلك الانتهاء من آلية الإعلان عن أسعار الذهب.

مصر توفر فرصًا استثمارية ضخمة

ووفقًا لتقرير صادر عن جولدن بروكرز، أن مصر توفر فرصًا استثمارية ضخمة، حيث شهد مؤشر إيجى إكس 30 ارتفاعا ببورصة القاهرة بنحو الثلثين خلال العام الماضي.

ويحتل الاقتصاد المصري المرتبة 41 في العالم، ومن المتوقع أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 378 مليار دولار هذا العام، وفقًا لصندوق النقد الدولي، إذ أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد بحسب تعادل القوة الشرائية هنا أقل من 17 ألف دولار، مما يضع مصر في المرتبة 93 على مستوى العالم.

وذكر عارف عزرائي بن محمد كمال، المحلل المالي في جولدن بروكرز أن، كلما انخفض الأساس كلما زادت فرص النمو.

فيما تمثل الخدمات الحصة الأكبر من إجمالي الناتج المحلي، الذي يمثل حوالي %55، وهى نسبة الغالبية العظمى من الخدمات في صناعة السياحة.

ويتكون ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمصر من الصناعة، بينما تشكل الزراعة نسبة %12 المتبقية، حتى تفشي جائحة فيروس كورونا، أظهر الاقتصاد المصري نموًا قويًا بنحو %5 إلى %6 سنويًا. ثم تسبب كوفيد في تدهور الاقتصاد المصري بنحو %3.5 في عام 2020 و %3 أخرى في عام 2021.

الاستثمار في البورصة بالقاهرة

وتقدم مصر إمكانية الاستثمار في البورصة في القاهرة، المؤشر الرئيسي للبورصة هو مؤشر EGX 30 الذي يضم أسهم 30 شركة. ويملك البنك التجاري الدولي المصري الحصة الأكبر (%32.3). كما يتم تداول شركات مصرفية أخرى، أو فروعها المصرية، مثل بنك أبو ظبي الإسلامي أو كريدي أجريكول، في البورصة.