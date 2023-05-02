الذهب يتراجع 170 جنيها في 72 ساعة.. وتوقعات بوصول عيار 21 إلى 2100

تراجعت أسعار الذهب 170 جنيهًا خلال الـ 72 الماضية، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تدولا 2630 جنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء، مقابل 2800 جنيه في تعاملات يوم السبت الماضي 29-4-2023، فقا لما أعلنته الشعبة العاملة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

توقعات بتراجع أسعار الذهب

وقال ناجي فرج عضو شعبة الذهب لـ«الوطن»، أنه من المتوقع تراجع أسعار الذهب بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، متوقعا وصول سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2100 جنيه، وهو السعر العادل مقارنة بالأسعار العالمية، مشيرا إلى أن شعبة الذهب خلال اجتماعها ناقشت عدة قرارا ابرزها إطلاق مبادرة مدتها شهر تقريبا، بخصومات لأسعار مصنعية المشغولات، لتقليل الضغط على شراء السبائك الذهبية، وربما تمتد لأكثر من شهر بحسب رؤية المصانع المنتجة والتجار.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 2630 جنيها كما يبلغ سعر عيار 24 اليوم داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 3006 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2254 جنيها بينما يسجل عيار 22 اليوم 2755 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

ويسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 1753 للشراء وعيار 12 يبلغ 1503 جنيهات.

سعر جنيه الذهب

وبالنسبة لسعر جنية الذهب شهد تراجعاُ ملحوظاً على مدار أربعة أيام حيث يسجل اليوم 21040 جنيها والاونصة 93478 جنيها.