زكي القاضي: قادرون على تحقيق مطالب الحوار الوطني وفق إمكانيات الدولة

تحدث زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، عن أهم القضايا المطروحة على طاولة الحوار الوطني، قائلًا: «تلقينا آلاف المقترحات والقضايا التي تم فرزها بفضل جهد كبير قامت به الأمانة الفنية للحوار الوطني»، مشيرًا إلى أنه تم تحديد 113 قضية موزعة على 19 لجنة داخل الحوار الوطني.

عناصر الحوار الوطني

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc»، أن الحوار الوطني يتكون من 3 عناصر رئيسية هي: «محور سياسي، محور اقتصادي، محور اجتماعي»، مؤكدًا على أن القضايا المطروحة بهذا الحوار تهم المواطن المتواجد في كل محافظات مصر وتتناول ملفات مصيرية للغاية منها على سبيل المثال وليس الحصر ملفات الشباب وذوي الهمم والمصريين بالخارج ورواد الأعمال فضلا عن ملفات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأحزاب والقوى السياسية وعمل النقابات والعمل الأهلي وغيرهم.

الحوار الوطني يشمل كل القطاعات

وأكد على أن 19 لجنة بالحوار الوطني تمثل القطاعات والمقترحات والأراء المختلفة كافة، متابعًا: «سنكون قادرين على تحقيق هذه المطالب وفق الإمكانيات المتاحة للدولة المصرية»، مشيرًا إلى أنه سوف يكون هناك جلسات استماع وأخر يحضرها خبراء ومتخصصين لوضع عدد من الحلول التي تحقق جزءًا كبيرًا من مطالب المصريين.