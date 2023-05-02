تفاصيل المحور السياسي في «الحوار الوطني».. تنطلق أولى جلساته غدا

تنطلق غدًا، أولى جلسات الحوار الوطني بداية من الجلسة الافتتاحية، ويشمل الحوار الوطني 3 محاور أعلن عنها مجلس أمناء الحوار الوطني، وهي على الترتيب المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، ويندرج تحت كل محور مجموعة من اللجان والقضايا التي يناقشها الحوار بمشاركة من أحزاب وقوى تعبر عن مختلف أطياف الشعب المصري.

لجان يتضمنها المحور السياسي

ويوضح التقرير التالي اللجان التي يتضمنها المحور السياسي وأهميتها:

يعد المحور السياسي من أهم المحاور التي يناقشها الحوار الوطني كونه يشتمل على لجنة خاصة بالأحزاب السياسية، كما أنّ مباشرة الحقوق السياسية تعنى أن المواطن يصبح مُشاركًا في اختيارات حياته بشكل عام، وتكمن مهمة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بأن المواطن يدرك أنّ صوته يمثل فارقًا في حياته وحياة أبناءه، وفي حال نجح الحوار الوطني في صياغة شكل جديد للحقوق السياسية المصرية من خلال مراجعة القانون الخاص بها من أجل الوصول إلى صيغة تشعر المواطن بقيمته وقيمة صوته، سيكون هناك تغيير ومختلف في الممارسة السياسية.

لجان المحور السياسي

ويندرج تحت المحور السياسي 5 لجان التي تحتوي على عدد من القضايا، وتأتي أولى تلك اللجان هي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وتأتي أهميتها كونها تتضمن النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى، قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، والإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، وعدد أعضاء المجلسين، والتفرغ لعضوية المجلسين.

تفاصيل لجنة الأحزاب السياسية

تليها لجنة المحليات والتي تتضمن قانون المجالس الشعبية المحلية بما تشمله من الاختصاصات والتشكيل والنظام الانتخابي، إضافة إلى لجنة الأحزاب السياسية حيث ستناقش اللجنة الإجراءات المطلوبة لتنشيط وتفعيل نشاط الأحزاب السياسية، ويعد الحوار الوطني مساهم رئيسي لعودة الحياة الحزبية مرّة أخرى إلى الشارع المصري، كما تسهم اللجنة في تعزيز قواعد ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها.