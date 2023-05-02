«التموين»: استمرار دعم السلع بمعدل 3 مليارات جنيه شهريا

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين استمرار دعم السلع التموينية بمعدل 3 مليارات جنيه شهريا، ومع المنحة أو الزيادة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للأسر الأكثر احتياجا وتصل شهريا لـ900 مليون جنيه، ممتدة حتى 30 يونيو 2023 من خلال شبكة منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية والبالغ عددها 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، ما بين المجمعات الإستهلاكية وفروع مراكز مشروع جمعيتي وفروع بدالين التموين، مع انتظام الصرف والإمداد بالسلع من جانب ما يقرب من 1500 مخزن تابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية بمجهودات الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

السلع الأساسية لوزارة التموين ومنظومة التموين بها ما يقرب من 30 سلعة متنوعة

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين خلال مداخلة هاتفية على شاشة «Dmc» أن السلع الأساسية لوزارة التموين ومنظومة التموين بها ما يقرب من 30 سلعة متنوعة بين الزيوت والسكر والأرز والمكرونة والفول والشاي وبعض المساحيق والفول والتونة والعدس، موضحا أنه لدينا احتياطي استراتيجي آمن من هذه السلع، فيوجد احتياطي من السكر يكفي لحوالي 4 شهور، والأرز يكفي لـ3.7 شهر، والمركونة احتياطي 7 شهور والزيت 3.4 شهور، بالإضافة للدواجن المجمدة في حدود 7 شهور والقمح مع موسم التوريد المحلي الذي بدأ سيصل لـ7 شهور مع انتهاء الموسم.

صرف التموين لعدد 64 مليون مستفيد من خلال 23 مليون بطاقة

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين على صرف التموين لعدد 64 مليون مستفيد من خلال 23 مليون بطاقة لهذا الشهر، واليوم هو الثاني لصرف السلع التموينية، وهناك غرفة عمليات بقطاع الرقابة والتوزيع منذ الأمس، والمركز الإعلامي للوزارة يتابع انتظام صرف السلع من جانب المنافذ ولم ترد حتى هذه اللحظة أي شكوى من المواطنين بخلاف بعض المحافظات كان هناك بطء في بداية النظام، ولكن جرى رصدها والتعامل معها فورا وانتظم الصرف للمواطنين بشكل طبيعي.

هذا إلى جانب توجيه الرئيس منذ بداية شهر سبتمبر 2022 لوجود دعم إضافي بقيمة 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه حسب عدد الأسر لحوالي 36 مليون مواطن مصري مدونين على قاعدة بيانات التموين، وهذه الزيادة ممتدة حتى 30 يونيو 2023 وتصرف من داخل منظومة التموين والسلع التموينية.