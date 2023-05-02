مصرع صاحب مخبز بطلق ناري في القليوبية لخلاف على تجميع بطاقات التموين

لقي شخص مصرعه، إثر إصابته بطلق ناري بالصدر، خلال مشاجرة مع آخرين بمنطقة قليوب البلد في محافظة القليوبية، بسبب خلاف على تجميع البطاقات التموينية لصرف الخبز، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

التصريح بدفن الجثة

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة، وطلب سماع شهود الواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى قليوب التخصصي، باستقبال شخص مصاب بطلق ناري خرطوش بالصدر، وتوفي أثناء تقديم العلاج، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من «ع ع م»، 42 سنة، صاحب مخبز، مصاب بطلق ناري بالصدر، وتوفى فور نقله للمستشفى، وبين كل من «أ ج ر»، 40 سنة، صاحب مخبز، وشقيقه «م ج ر»، 45 سنة، صاحب مصنع حلويات، مقيمين منطقة قليوب البلد دائرة القسم، بسبب الخلاف على تجميع بطاقات التموين من المواطنين لصرف الخبز، تطورت لمشاجرة، قام خلالها الثاني بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري «فرد خرطوش»، وفرا هاربين.

ندب الطب الشرعي

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لسرعة ضبط المتهمين، والسلاح الناري المستخدم بالواقعة.