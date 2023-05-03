مجد القاسم: «صباح إسكندراني» هدية مني لجمهوري المصري

أعرب الفنان السوري مجد القاسم عن سعادته لتعاونه من جديد مع المنتج ريتشارد الحاج لتقديم عدد من الأغنيات الجديدة والتي سيتم تصويرها بطريفة الفيديو كليب.

الأغنيات خلال شهري مايو ويونيو

وأعرب القاسم عن سعادته بهذا التعاون قائلا لـ«الوطن»: التعاون مع منتج كبير بحجم ريتشارد له تاريخ وخبرة في مجال الإنتاج الموسيقي بمصر والوطن العربي هام للغاية لمسيرتي الفنية، حيث اننا اتفقنا على وضع نظام عمل جيد سويا.

مجد القاسم يتعاون مع ريتشادر الحج

وكشف القاسم عن نوعية الأغاني التي يتم تصويرها حاليا وهي تتنوع بين المقسوم والدراما، فالأغنية الأولى مقسوم بعنوان «صباح اسكندراني» و يتغنى مجد فيها بحلاوة الاسكندرية وبحرها واهل اسكندرية، وهي من كلمات سحر متولي، ألحان وليد سالم، توزيع عمر وليد سالم.

وأضاف القاسم أن باقي الأغاني بعنوان أغنية «مافيش فلوس» واغنية «سبلك برواز» وهي اغاني تنتمي الى نوعية الدراما والاثنين من كلمات عادل حراز ، لحن وتوزيع احمد بدوي، هندسة صوتية محمد الجيار.

الجدير بالذكر أن كلية لندن للدراسات المهنية بالقاهرة، كرمت الفنان مجد القاسم، من ضمن أهم 100 شخصية عربية مؤثرة في السياسة والفنون والأدب والاقتصاد.