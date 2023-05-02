تعرف على أعلى شهادة ادخار في بنك قناة السويس.. اعرف مميزاتها

كشف بنك قناة السويس عن أسعار العائد على شهادات الادخار في شهر مايو 2023، وتعتبر شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الدوري الثابت هي الأعلى من بين شهادات البنك.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر مايو 2023، على شهادة الادخار الثلاثية، يكون الحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

ومدة شهادة الادخار من بنك قناة السويس هي 3 سنوات، بمعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة، وبدورية صرف متنوعة سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا.

أسعار العائد على شهادة الادخار الثلاثية

وسعر العائد على شهادة الادخار الثلاثية هو 19%، ومن المميزات التي يقدمها البنك، إذ أن احتساب العائد يكون من يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

مميزات شهادة الادخار الثلاثية

كما يوجد إمكانية الحصول على تمويل بضمان الشهادة يصل إلى 95%، بالإضافة إلى الحصول على بطاقات الائتمانية.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة من بنك قناة السويس، للعملاء الحاليين للبنك يكون طلب اصدار الشهادة الادخارية، وللعملاء الجدد أوراق فتح حساب وطلب اصدار الشهادة.